Venerdì a Marassi l'Inter ha l’occasione di laurearsi campione d’Inverno senza aspettare il risultato di Juventus-Roma, match di cartello che chiuderà il 2023. Simone Inzaghi sa però che in casa del Genoa nulla è scontato, anzi. Però le quote Betaland danno il segno 2 sulla sfida in Liguria in vantaggio a 1.62. A 5.80 il successo a sorpresa della squadra di Alberto Gilardino, mentre il segno X vale 3.85.