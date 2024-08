L'Inter esordisce in campionato pareggiando a Genova contro il Genoa al termine di una partita ricca di episodi e con tanto amaro in bocca. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo a Marassi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

