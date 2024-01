Intervistato dal quotidiano Il Secolo XIX, il centrocampista del Genoa Milan Badelj ha ripercorso le tappe fondamentali del 2023 del Grifone. Pensando anche alla vittoria contro il Sassuolo, a suo dire molto rilevante per il bilancio di fine annata: "Ha messo il timbro, dando significato ai pareggi ottenuti con Juventus e Inter. Se no sarebbe rimasto il fatto che il Genoa non vinceva dalla gara con il Verona e allora tutto si sarebbe complicato".

Quanto è importante giocare con un Marassi sempre pieno? "Non dico nulla di nuovo, è bello ed è unico. Ce lo dicono anche gli avversari quando vengono a giocare qui, i tifosi sono sempre al nostro fianco e l’atmosfera è magica. E un clima così è di aiuto ai più giovani, dopo qualche errore si sentono sempre sostenuti e così non si abbattono".