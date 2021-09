Genoa a 777 Partners, Cottarelli: “Mi spiace, avanti con l’azionariato popolare”

L'economista su Twitter: "È l’ottava squadra italiana che passa a investitori extra UE, il calcio non è solo business"

La cessione del Genoa al fondo di investimento americano 777 Partners da parte di Enrico Presziosi è l'occasione ghiotta per Carlo Cottarelli, promotore del progetto Interspac, di rilanciare l'idea di azionariato popolare per i club del belpaese: "È l’ottava squadra italiana che passa a investitori extra UE. Mi spiace perché il calcio italiano è parte della nostra cultura, non è solo un business. Avanti con l’azionariato popolare in Italia", il messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter dall'economista.