Genoa, 90′ e un gol annullato per Vanheusden contro il Mainz

Il giovane difensore in prestito dall'Inter è stato autore di una buona prova

Amichevole in terra tedesca per il Genoa che esce sconfitto per 3-2 dalla Mewa Arena contro il Mainz. Quattro tempi da 30' ciascuno: il difensore in prestito dall'Inter Zinho Vanheusden si è ben disimpegnato tenendo la difesa insieme ai più esperti Biraschi e capitan Criscito. 90' e anche l'episodio sfortunato della rete annullata che avrebbe portato avanti il grifone sull'1-2.