“Generazione Pupi”, un brano per i 20 anni della Fondazione: canta anche Zanetti

Il pezzo è stato ideato e cantato da Mirko Mengozzi

Un brano scritto per la Fondazione Pupi. Un'idea di Mirko Mengozzi, speaker che al Meazza annuncia le formazioni e i gol dell'Inter, per celebrare i vent'anni di attività della onlus fondata da Javier Zanetti e dalla moglie Paula. Con un passaggio in cui cantano anche il vice-presidente interista. Il brano si chiama "Generazione Pupi". “Quando mi hanno proposto un brano dedicato ai 20 anni della Fondazione Pupi, ho pensato che fosse un’idea originale, un regalo musicale per una ricorrenza cosi importante - dice Zanetti -. Poi, dopo averlo sentito, io e Paula ci siamo subito ritrovati nelle atmosfere positive e familiari che coincidono alla perfezione con lo spirito della nostra associazione. E' la prima volta che ci troviamo a seguire la realizzazione di un inno dedicato alla Fondazione Pupi e abbiamo apprezzato le sinergie e l’entusiasmo che sono nati tra tutti coloro che hanno partecipato al progetto. Ringraziamo di cuore Max Moroldo, Mirko Mengozzi, No Face, Marco Ricci e tutte le persone e le realtà coinvolte".