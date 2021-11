GdS – L’Inter tratterrebbe Perisic. Ma serve un suo sforzo per l’ingaggio

Il croato, in scadenza a giugno, è considerato fondamentale dal club nerazzurro, Ma deve fare un passo verso la società

All'Inter e in Nazionale continua a splendere Ivan Perisic, in uno dei periodi migliori finora vissuti. In gol anche ieri con la sua Croazia, il 44 interista non smette di attirare inevitabili encomi e applausi e magari qualche preoccupazione legata al suo futuro. Considerato un esubero fino a qualche tempo fa, l'esterno interista, in scadenza a giugno 2022, ha decisamente cambiato le prospettive del club nerazzurro nei suoi riguardi. Salutarlo non è "un’ipotesi che convince più l’Inter" - come si legge su Gazzetta.it - che malgrado l'ingaggio di 5 milioni un tantino oneroso considerata l’età vorrebbe trattenerlo più che volentieri. Intenzione che però deve fare i conti con le volontà di trovare un punto d'incontro da parte del giocatore e dell'entourage, che dovrebbero rinunciare a parte dell'ingaggio. "Se il croato fosse disposto a dimezzarsi o quasi l’attuale stipendio, l’accordo verrebbe suggellato in un batter d’occhi" scrive sicura la Rosea che parla però di trattativa non ancora avviata ma che al contempo tranquillizza i tifosi della Beneamata parlando altresì di stallo "non pare turbare affatto il croato, concentrato e tirato a lucido come negli anni migliori".