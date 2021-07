GdS – Mercoledì Inter-Crotone: possibile spezzone di gara per Lukaku

Il belga può tornare in campo con la maglia nerazzurra nell'amichevole di mercoledì

Tornato nella serata di ieri a Milano, Romelu Lukaku non ha perso tempo e si è subito messo a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo La Gazzetta dello Sport non è da escludere, complice la forma in cui si è presentato dopo un’estate super attiva, che il belga possa già giocare uno spezzone di gara nell’amichevole di mercoledì contro il Crotone.