GdS – Inter, da inizio stagione solo due titolari assenti per squalifica

Inzaghi non fa calcoli: Brozovic e Lautaro in campo nonostante la diffida. Sullo sfondo c'è il derby

L'Inter scenderà in campo contro il Venezia senza fare calcoli. Sullo sfondo c'è il derby contro il Milan e le diffide di Brozovic e Lautaro. Ma Inzaghi vuole procedere passo dopo passo, concentrandosi prima sull'appuntamento di questa sera. La Gazzetta dello Sport sottolinea come da inizio stagione Inzaghi abbia dovuto rinunciare ad una pedina titolare solo in due occasioni per squalifica: prima è accaduto a Barella, che è mancato nell'ultimo appuntamento dell'anno solare contro il Torino, dunque a Calhanoglu, assente contro la Lazio.