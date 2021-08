GdS – Eriksen riabbraccia l’Inter: primo colloquio con Marotta

Il centrocampista danese ha già parlato con l'a.d. nerazzurro

Christian Eriksen è sbarcato stamattina a Milano, dove nelle prossime ore sosterrà tutti gli esami medici che chiariranno se la sua carriera potrà continuare o meno in Italia e all'Inter. Il centrocampista danese - riporta La Gazzetta dello Sport - ha già avuto un incontro con l'a.d. sportivo Beppe Marotta, "presumibilmente in sede visto che ad Appiano Christian non è ancora salito" si legge sul sito della rosea.