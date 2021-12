GdS – Dumfries totalmente recuperato dopo il fastidio di Madrid

L'olandese candidato per la titolarità contro i cagliaritani

Tornati quasi tutti in gruppo i nerazzurri acciaccati nei giorni scorsi, con Stefan De Vrij che si candida per tornare titolare in difesa, Gazzetta.it fornisce altri aggiornamenti in merito alla situazione dei giocatori di Simone Inzaghi in vista del Cagliari. La formazione da schierare contro i rossoblu "non si discosterà un granché da quella scesa in campo a Madrid si legge - tuttavia potrebbero esserci tre variazioni, una per reparto". Arrivano buone notizie in tal senso circa la situazione di Denzel Dumfries, pienamente recuperato dopo i fastidi accusati durante l'eurogara di martedì. L'olandese dunque potrebbe partire titolare contro la squadra di Mazzarri.