GdS – City su Dybala. Guardiola la chiave per convincere l’argentino

Con un'offerta da dieci milioni stavolta per la Joya sarà più difficile resistere alla tentazione inglese

Tutti pazzi per Paulo Dybala. L'argentino, sempre in una situazione di stallo circa il rinnovo con la Juventus, è sul taccuino di diversi club. Inter pronta a inserirsi come continua a ribadire la Gazzetta dello Sport che precisa come i nerazzurri non possano "permettersi ingaggi a doppia cifra" ma che per il dieci della Vecchia Signora potrebbero accettarsi eccezioni alla regola. L'Inter potrebbe arrivare a proporre "un quinquennale con una base fissa di 7,5 milioni di euro a stagione" come si legge, cifra che il Manchester City potrebbe tranquillamente superare. Ed è proprio il City un potenziale rivale dei nerazzurri nella corsa a Paulo, che in passato ha già pronunciato un 'no' alla Premier che fece felice anche i milanesi. Parliamo del fatidico scambio Dybala-Lukaku con lo United, scambio al quale l'argentino si è opposto fermamente per via dell'affetto che lo legava alla Zebra. "Ora però la situazione è cambiata" fa sapere la Rosea, fermo restando l'apprezzamento non così alto dell’argentino nei confronti del calcio inglese, Guardiola potrebbe però essere la giusta freccia di Cupido per far breccia nel cuore del bianconero.