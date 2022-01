GdS – Calendari, fino al Qatar sempre in campo: tutte le date

Calendari anticipati anche per Serie A e Champions League

La Gazzetta dello Sport pubblica oggi un focus sulla situazione dei calendari per il calcio mondiale. In pratica, fino a Qatar 2022 si starà sempre in campo. Anche per questo non è stata rinviata la Supercoppa Italiana, visto che non ci sono date libere. Tranne la prima settimana di febbraio, in cui sudamericani e africani saranno in nazionale, non c'è un mercoledì libero. L'11 maggio c'è la finale di Coppa Italia e il 22 maggio l'ultima di campionato, in mezzo le coppe europee. A marzo i playoff mondiali per l'Italia. E a giugno le nazionali con le sfide, per gli azzurri, contro Argentina, Germania, Ungheria, Inghilterra e ancora Germania (la prima un'amichevole e le altre in Nations League).