Gazidis: “Nuovo stadio totalmente privato, sarà fondamentale per tornare al top”

"La trasformazione degli stadi ha cambiato radicalmente il calcio inglese, ha fatto sì che la Premier diventasse una sorta di Super League - ha aggiunto il dirigente sudafricano -. Il calcio italiano è calato perché non ha investito nelle infrastrutture, costruire un nuovo stadio verde e sostenibile a Milano è straordinario ed è fondamentale per tornare al top, sia sul campo che fuori. Cattedrale? Abbiamo impiegato tre anni per progettare lo stadio, finalmente abbiamo ottenuto l'approvazione. Sarà totalmente privato".