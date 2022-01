Gavioli in prestito al Renate: lunedì le firme e l’ufficialità

Sei mesi di prestito in terza serie per il giovane centrocampista di proprietà dell'Inter

Una trattativa portata avanti diversi giorni, adesso manca davvero poco al traguardo. Un bel colpo per il Renate, club del girone A di Serie C, che s'assicura in prestito il giovane centrocampista classe 2000 di proprietà dell'Inter Lorenzo Gavioli fino al termine della stagione. Sono previste per la giornata di lunedì le firme, come riferiscono i colleghi di TuttoC, poi il trasferimento sarà definitivamente ufficializzato.