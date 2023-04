L'ex arbitro Claudio Gavillucci, intervenuto ai microfoni del protale Numero-Diez, è tornato a parlare in maniera piuttosto ampia della questione del razzismo nel mondo del calcio italiano partendo dall'episodio ormai celeberrimo che ha visto coinvolto Romelu Lukaku: "Capisco Lukaku e comprendo la sua reazione. Anche quando l’anno scorso era in Inghilterra è tornato sugli episodi razzisti in Italia, sottolineando la differenza d’approccio tra i due paesi. Sono assolutamente d’accordo con le sanzioni prese nei confronti dei tifosi della Juventus e spero che servano ad estirpare questo male dal nostro calcio. La 'grazia' di Gabriele Gravina? Qui le cose sono un po’ diverse. Se analizziamo la questione dal punto di vista tecnico bisognerebbe capire cosa ha spinto Gravina a togliere la squalifica al belga. Nonostante io supporti il giocatore, se la seconda ammonizione di Massa è arrivata, anche in maniera erronea, per un’esultanza troppo provocatoria, questa non può essere giustificata. Nonostante sia stato soggetto di cori razzisti, non doveva farsi giustizia da solo. Qualora l’arbitro non se ne fosse accorto, Lukaku sarebbe dovuto andare da lui e dirgli cosa stava succedendo. In quel caso Massa avrebbe dovuto avviare la procedura prevista in queste situazioni e interrompere momentaneamente la partita. Ripeto che però farsi giustizia da soli non è giusto e se il direttore di gara lo ha espulso per una provocazione allora la grazia di Gravina non ha senso. Si crea un precedente pericoloso, che in qualche modo scavalca la giustizia sportiva. Se invece è lo stesso Massa ad aver ammesso di aver frainteso l’esultanza, Gravina ha fatto bene. Detto questo ribadisco che comprendo pienamente l’atteggiamento di Lukaku“.

Come ti saresti comportato se fossi stato al posto di Massa?

“Non voglio essere né presuntuoso né banale. È scontato dire che io non avrei ammonito il giocatore, ma la verità è che in certe situazioni ti ci devi trovare. In una partita come Juventus-Inter, su un rigore e al novantesimo, le cose da controllare sono tante, e sicuramente Massa non ha compreso pienamente quello che stava succedendo. Non è riuscito a leggere in anticipo quello che sarebbe successo dopo il calcio di rigore, quindi più che dire che banalmente non avrei ammonito, dico che dopo il penalty sarei rimasto lì vicino, per valutare meglio la situazione. In quel modo avrei avuto un quadro più chiaro e avrei capito che quella di Lukaku era la sua semplice esultanza. Credo che Massa si sia confrontato anche con il suo assistente, che dalla sua posizione poteva vedere meglio tutto, e abbia messo insieme due o tre elementi. Se fosse stato più vicino all’azione probabilmente l’avrebbe letta meglio“.

Non credi che gli episodi di razzismo vengano pesati in maniera differente a seconda di chi li subisci? Nel caso di Lukaku si è mobilitata in massa l’opinione pubblica, per Vlahovic e Kostic a La Spezia, o Stankovic a Roma – invece – gli insulti sono passati in sordina.

"Sono assolutamente d’accordo e questa cosa non va bene. Non può esistere un razzismo di Serie A ed uno di Serie B. Il razzismo non è solo quello contro la pelle nera, vanno posti gli accenti su qualsiasi discriminazione. Ovviamente condanno anche gli avvenimenti che hai citato e credo che questo sia una sorta di ‘bug del sistema’ che punta il dito solo contro determinati insulti razzisti. Anche ai miei tempi giocatori come Mihajlovic venivano discriminati per la loro provenienza, e questo non va assolutamente bene. Dire ‘zingaro’ equivale a dire ‘scimmia’ o ‘nero’ e questi insulti vanno sempre condannati”.