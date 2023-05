Dopo la Champions League, che ha visto l'Inter trionfare nel primo Euroderby, arriva anche il momento delle semifinali d'andata di Europa e Conference League con ben tre italiane impegnate. In EL la Juventus va sotto contro il Siviglia (rete di En-Nesyri) e la riacciuffa al 97' con il colpo di testa dell'1-1 di Gatti, mentre all'Olimpico la Roma si aggiudica il primo round con il Bayer Leverkusen grazie al tap-in vincente di Bove che regala il prezioso 1-0 ai giallorossi.

In Conference la Fiorentina, avversaria dell'Inter in finale di Coppa Italia, passa in vantaggio contro il Basilea con il solito Cabral e viene poi raggiunta da Diouf e rimontata da Zeqiri, che gela il Franchi con il gol dell'1-2 in pieno recupero. Dall'altra parte del tabellone il West Ham ribalta 2-1 l'AZ Alkmaar.

I risultati di Europa League:

Juventus-Siviglia 1-1

Roma-Bayer Leverkusen 1-0

I risultati di Conference League:

Fiorentina-Basilea 1-2

West Ham-AZ Alkmaar 2-1