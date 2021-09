Gasperini ripensa all’Inter: “Non sono d’accordo con chi dice che meritava di più”

L'Atalanta si prepara alla serata di Champions League dopo il pari di San Siro

"Con l'Inter è stata una bella partita, per il calcio, per chi l'ha vista - ha poi aggiunto in conferenza stampa -. Non sono d'accordo con chi dice che meritava di più l'Inter, abbiamo avuto più occasioni noi, più chiare. Siamo andati molto vicini a vincere. Ci aiuterà per migliorare certi aspetti, quando la incontreremo di nuovo, ma quando vai a Milano contro la squadra Campione d'Italia devi trarre forza, fiducia, morale per il prosieguo della stagione".