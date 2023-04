L'1-1 di Firenze mantiene l'Atalanta al sesto posto in classifica, a -2 dall'Inter, un traguardo parziale che soddisfa Gian Piero Gasperini: "Cercheremo di stare in alta classifica anche nelle ultime otto giornate dopo esserci riusciti nelle prime trenta - ha detto il tecnico dei bergamaschi a DAZN -. Rammarico per i tanti stop? Il campionato è così, non riguarda solo noi. Ho la sensazione che le squadre dietro - tipo Fiorentina, Bologna, Torino e Sassuolo - tolgano punti a tutti, non solo a noi.