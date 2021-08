Gasperini: “Nel mercato succedono gli imprevisti, ma Percassi è sul pezzo”

Il tecnico dell'Atalanta dopo il match col West Ham: "Lo vedo molto sul pezzo, con tante buone idee, speriamo di realizzarne alcune"

Al termine della partita contro il West Ham, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini si sofferma sulle operazioni di queste ultime settimane di mercato, che coinvolgono anche i nomi in uscita come quello di Duvan Zapata. Con un elogio ad un dirigente orobico: "Luca Percassi è molto attivo, è riuscito a fare una grande operazione, questa di Mirah Demiral, non era facile sostituire un pezzo importante come Christian Romero. Nel mercato possono succedere degli imprevisti a cui magari non pensi qualche settimana prima, ma lo vedo molto sul pezzo, con tante buone idee, speriamo di realizzarne alcune".