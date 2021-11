Gasperini: “Felice per Conte. Scudetto, solo l’Inter può rientrare”

Il tecnico dell'Atalanta: "Napoli e Milan stanno facendo qualcosa di straordinario, avanti così non ci sarà alcun terzo incomodo"

Alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester United, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, nell'intervista rilasciata a Sky Sport parla anche dell'imminente ritorno in Premier League di Antonio Conte , prossimo alla firma col Tottenham: "Sono contento per Antonio, se va lì è perché ha raggiunto quello che sperava. L'ho visto poco tempo fa, sono sicuro che farà bene come sempre perché è un grande allenatore".

Capitolo campionato: Atalanta troppo lontana dal vertice? "Napoli e Milan stanno facendo qualcosa di straordinario, con questo ritmo non ci sarà alcun terzo incomodo. In questo momento può sperare solo l'Inter, ma solo se le prime due rallentano. Ciò non deve togliere valore al campionato delle altre squadre, ce ne sono tante che si sono avvicinate alla zona Europa. Ma bisogna sempre tenere in considerazione le varie situazioni, altrimenti non si è mai contenti. Noi siamo tranquilli e felici del percorso fatto fin qui".