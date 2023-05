“Essere qui è un motivo di grande orgoglio, abbiamo l’opportunità di continuare a giocare delle gare di grandi interesse e di importanza per il nostro campionato". È uno dei concetti espressi da Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport prima di Atalanta-Juventus, altra sfida di giornata importante per la lotta Champions.

Per Gasp essere in questa posizione in classifica "è già un traguardo, è difficile perché stiamo battagliando contro Lazio, Juventus, Inter, Milan, Roma… Quelle che sono dietro di noi sono distanziate come non pensavamo in questo periodo della stagione. Sono cinque volate, cinque finali iniziando da oggi".