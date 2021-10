Gasperini duro contro gli arbitri: “Devono venire in tv a metterci la faccia”

Duro il tecnico dei bergamaschi dopo il pari interno del lunch match

"Gli arbitri rappresentano un grande problema, la devono smettere: devono metterci la faccia e venire a spiegare le loro decisioni in tv. Ma non ci provano neanche perché perché verrebbero fuori tutti i problemi". Non lasciano spazio ad interpretazioni le parole del tecnico dell'AtalantaGasperini dopo il pareggio interno della sua Atalanta contro l'Udinese.