Al termine dell'incontro perso contro la Juventus, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN soffermandosi sulla corsa per la prossima Champions League: "Noi eravamo indietro e oggi pensiamo di giocare per la Champions; questo è motivo di grande orgoglio perché siamo l’unica delle piccole a giocare per questo obiettivo. Oggi giocavamo per un solo risultato, la vitoria, e abbiamo giocato con criteri giusti. Gli episodi non hanno girato dalla nostra parte