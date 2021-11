Garzya: “Milan e Napoli non mi stupiscono ma l’Inter non è fuori dai giochi”

"L'Inter paga un po’ gli addii di Lukaku e Hakimi, ma per lo scudetto c'è ancora margine" dice l'ex giallorosso

L'ex giallorosso Luigi Garzya, intervistato da Footballnews24.it, ha ampiamente discusso della stagione di Serie A in corso, dicendo la sua sulla corsa scudetto. "Che Milan e Napoli siano in testa alla classifica non mi sorprende. Hanno un buonissimo organico e due allenatori molto preparati. Scudetto? C’è ancora margine per alcune squadre, penso magari all’Inter. I nerazzurri pagano un po’ gli addii di Lukaku e Hakimi che sono stati i trascinatori della squadra nell’era Conte. C’è stato un piccolo ridimensionamento societario, ma credo che la squadra di Inzaghi non sia ancora fuori dai giochi. Discorso diverso per la Juventus, i punti di distacco dalla vetta sono ormai troppi e arriverà tra l’altro il momento in cui i bianconeri si concentreranno esclusivamente sulla Champions League".