Luigi Garlando ha così analizzato la situazione dei nerazzurri sulla Gazzetta dello Sport: "Nel giorno dell’annuncio di Romelu Lukaku alla Roma, l’Inter accompagna Lautaro Martinez al fianco di Olivier Giroud e Victor Osimhen (3 gol) e scopre quanto può essere utile Marcus Thuram. I due attaccanti sono stati i migliori nella serena vittoria di Cagliari (anche due pali) che tiene i nerazzurri in vetta, insieme a Milan, Napoli e Verona. Una sola capolista ha la porta ancora inviolata: è quella di Sommer.

Thuram è stata la sorpresa più bella per Inzaghi. È stato un po’ Lukaku per la fisicità con cui ha aggredito la profondità, e un po’ Dzeko per le sponde sapienti con cui ha legato il gioco".