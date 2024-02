Secondo Luigi Garlando, che pubblica oggi sulla Gazzetta dello Sport un articolo incentrato sui due allenatore di Roma-Inter di sabato, la sfida dell'Olimpico sarà diversa da come sarebbe potuta essere con Mourinho protagonista. "Arrivato trionfalmente in Vespa, lo Speciale se ne è andato a piedi molto meno spettacolarmente e ha restituito Roma-Inter di sabato a panchine normalizzate. Ma fino a un certo punto. Non è esattamente normale, per un allenatore, vincere 5 Supercoppe italiane (record assoluto), 3 Coppe Italia e sfiorare una Champions League in finale, come ha fatto Simone Inzaghi. E non è normale, per un giocatore, vincere un Mondiale (2006) e, tempo dopo, diventare allenatore del club che ti ha svezzato e che hai rappresentato con 18 anni di passione assoluta, come successo a Daniele De Rossi. Chiamateli pure Normal One, se volete, ma sappiate che non lo sono, anche se, effettivamente, tutto ciò che accade all’indomani di Mou lascia una sensazione di ridimensionamento, la quiete dopo i fuochi d’artificio".

"Nell’ultimo Roma-Inter - si legge ancora -, Mourinho (3-5-2) aveva barricato la mediana con Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola e piazzato un centrocampista (Pellegrini) dietro a una punta da guerriglia (Belotti): Abraham e Dybala entrarono nel finale. De Rossi dovrebbe confermare il suo assetto, anche per capire quanto sia sostenibile contro una corazzata come quella nerazzurra. Vero che potrebbe soffrire di leggerezza davanti alle potenti transizioni di Inzaghi, ma è anche vero il contrario. L’Inter soffre se attaccata, non se è attesa, come faceva Mou e come ha fatto sabato Allegri".