Luigi Garlando, nel pezzo di analisi redatto per La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla volata scudetto, analizzando con tono colorato e metaforico l'andamento delle due battistrada: "Inter e Juve sono come quei coniugi stagionati che, a forza di vivere insieme, finiscono per assomigliarsi, dopo essersi scambiati negli anni vizi e virtù. La contrapposizione netta tra Allegri risultatista e Inzaghi giochista, su cui abbiamo campato a lungo, è sfumata parecchio, perché, come vedremo, le due squadre si sono venute incontro e, nella volata scudetto, rischiano di confondersi per somiglianza di caratteristiche".