Dopo la vittoria del Milan della scorsa settimana e quella del Napoli di ieri, stasera tocca all'Inter che se la vedrà con il coriaceo Porto di Sergio Conceiçao . "Come si fa a sottovalutarlo? Il Porto è una squadra che piace quando esce dall’urna, molto meno quando bisogna affrontarla in campo - evidenzia Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport -. La Juve e il Milan ci hanno sbattuto il muso nelle ultime due Champions. Organizzazione, compattezza, qualità tecnica, palleggio: il tesoro portoghese.

Ma l’Inter ha tutto per andare oltre, dalla superiore fisicità allo stato di grazia del mondiale Lautaro. Vogliamo tre italiane che si giochino gli ottavi guardando l’avversario dall’alto in basso. Vogliamo portare nei quarti tre rappresentanti come non ci riesce dal 2005-06".