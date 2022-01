Garlando: “Calcio esageratamente sorpreso dal Covid: serviva una commissione”

La critica sulla Gazzetta dello Sport di oggi

Editorialista della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando critica la gestione degli ultimi giorni della pandemia da parte del calcio italiano. "Sacrosanta la sovranità delle ASL in materia di salute e sicurezza territoriali, ma lo è anche l’esigenza di un’uniformità di interpretazione e di intervento - scrive sulla rosea -. L’idea di una cabina di regia al di sopra delle ASL è benedetta dal buon senso e dall’esperienza. Giusto che il calcio obbedisca alle istituzioni statali, ma qualcosa di più avrebbe potuto fare per conto suo. È parso esageratamente sorpreso dall’ondata Omicron ampiamente prevista. Come dimostrato dall’affannoso Consiglio straordinario di Lega di ieri sera. La prima ondata del virus ha insegnato poco. Non serviva una commissione permanente a far da tramite con le ASL? Non era il caso di imporre misure preventive più strette?".