Maurizio Ganz, ex attaccante di Inter e Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto ormai aperta anche ai bergamaschi.

Con un attaccante come Retegui è giusto credere allo scudetto in casa Atalanta?

"E’ tutto aperto, certo. Sarebbe fantastico anche per l’intero Paese vedere l’Atalanta campione d’Italia come fecero in passato squadre come Cagliari, Verona, Sampdoria e Leicester in Premier League. Perché no? Ci sta che l’Atalanta possa vincerlo. Sarebbe meraviglioso anche per tutto il lavoro svolto in questi anni dalla famiglia Percassi".

Ma chi vede favorito?

"Inter e Napoli hanno qualcosa in più, ma ormai la Dea è dentro alla corsa ed è giusto che sogni".