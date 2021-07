Gandini: “Capienze ridotte, a rimetterci tanto per cambiare saranno le big”

Il presidente della Lega Basket: "Sbagliato pensare che i grandi club non soffrano perché hanno proprietà importanti".

Umberto Gandini, presidente della Lba di pallacanestro, intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati' sottolinea la criticità della decisione del Governo di aprire stadi e palazzetti solo per il 50% e il 25% delle capienze in vista della prossima stagione: "Con le capienze che sono state date, soffriranno le grandi, tanto per cambiare. C'è sempre la convinzione che se è una grande squadra c'è dietro una grande proprietà e quindi che non soffre. E' un errore pensarlo. Il tema vero è che io vorrei vedere un piano di ristori pianificato qualora fossimo costretti a chiudere nuovamente tra 4-5 mesi. Ci sono troppe illogicità in questo provvedimento. Per meno del 50% di capienza è difficile pensare di avere una stagione normale".