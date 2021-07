Gamberini: “Sarà un campionato affascinante. Vedo l’Inter tra le favorite”

L'ex difensore della Fiorentina: "Il livello si alzerà, sono arrivate figure importanti come Mourinho e Sarri"

Dopo aver sfidato in amichevole la sua ex squadra, la Fiorentina, con la maglia della Virtus Vecomp Verona, Alessandro Gamberini ha parlato in zona mista della lotta per il prossimo Scudetto: "Sarà un campionato molto competitivo. Le squadre renderanno al massimo e il livello si alzerà. Vedo l'Inter tra le favorite per la vittoria dello Scudetto. Anche se sono arrivate figure importanti come Maurizio Sarri e José Mourinho che hanno reso il nostro campionato molto affascinante".