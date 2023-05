Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina, ha parlato della finale di Coppa Italia in programma a Roma tra la squadra viola e l'Inter ai microfoni di Radio Bruno Firenze. "La Fiorentina ha dimostrato di saper imporsi contro le grandi, magari l'Inter ci arriverà in fase calante - le sue parole -. Per me partono alla pari, la motivazione viola è alle stelle".