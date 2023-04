Christophe Galtier è sicuro di poter essere l'allenatore del Paris Saint-Germain (e di Milan Skriniar) anche nella prossima annata. "A fine stagione verrà fatta una valutazione, anche se parlo molto con Campos e il presidente - le sue parole in conferenza stampa -. È stata una stagione unica, con un Mondiale in mezzo e dovremo analizzare cosa è successo nella prima e nella seconda parte. Sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare la rosa e il gioco e stiamo lavorando su questo. Sono già proiettato alla prossima stagione su questa panchina".