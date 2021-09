Gallo promuove Mulattieri: “È maturato. Gioca d’istinto e sente la porta”

L'ex allenatore del giovane attaccante elogia la crescita del classe 2000 ora in prestito dall'Inter al Crotone

Stefano Bertocchi

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Fabio Gallo parla anche di Samuele Mulattieri partendo dallo spiegare la scelta del 14 aprile 2018 a Frosinone.

Lo Spezia aveva in panchina Gilardino, Granoche e Palladino. Lei fece entrare il 17enne Mulattieri. Perché?

"Aveva qualità. Lo conoscevo già dal vivaio e mi fece una grande impressione. Veniva considerato più come esterno ma per me è stata sempre una seconda punta. Era un po’ acerbo ma aveva velocità e forza".

Ha fatto un percorso anomalo: dall’Inter in prestito nella B olandese. Scelta giusta?

"Sì, è maturato e ha segnato 20 gol. Qui si fa più fatica a buttare dentro i giovani, siamo più attenti a motivi soprattutto tattici a cui all’estero si dà meno peso".

Indispensabile un percorso in B per arrivare in A?

"Io arrivai in Serie B a 23 anni e in A a 24. Mulattieri è arrivato in B a 20, quindi l’età è dalla sua parte: gioca d’istinto. E sente la porta".