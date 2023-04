Semifinale di Champions che rievoca più e più emozioni ad Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ma storicamente cuore rossonero. Per l'occasione è stato pizzicato da Sportmediaset che lo ha solleticato proprio sulla doppia sfida tutta milanese che si giocherà nel penultimo step della massima competizione europea: "Due squadre in semifinale di Champions, una cosa che non ha nessun'altra città in Europa. Nessuna città d'Europa ha due squadre che hanno vinto la Champions, qualche finale l'ha giocata la città di Madrid perché Real-Atletico me la ricordo.

Ma è molto bello per il calcio italiano che una delle due milanesi fa la finale di Champions quest'anno. Non dico quale penso andrà anche perché con l'Inter ho un rapporto bellissimo" il commento del dirigente brianzolo.