Intercettato a Milano a margine delle celebrazioni per il 20° anniversario dalla nascita della Fondazione Milan, Adriano Galliani si lascia andare ad un curioso aneddoto che riguarda anche l'Inter. "L'altra sera alla cena di 'United for Ukraine' mi volevano regalare una maglia dell'Inter di Lautaro - racconta ai giornalisti l'amministratore delegato del Monza -, ma io non posso mica vestire una maglia nerazzurra e cancellare 31 anni di vita al Milan", conclude sorridendo.