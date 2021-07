Galliani: “Prevedo una Serie A molto equilibrata, finalmente una Champions con tutte e tre le grandi”

L'amministratore delegato del Monza è intervenuto parlando del prossimo campionato di Serie A

Pochi istanti prima del fischio d'inizio del Trofeo Berlusconi, ha parlato ai microfoni di Mediaset l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, concentrandosi anche sulle prospettive della prossima Serie A: "Sarà un campionato molto equilibrato, in più la Champions sarà bellissima e finalmente ritrova le tre grandi oltre all'Atalanta, una squadra che ha fatto bene al calcio italiano per il modo in cui lavora".