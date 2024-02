Arrivato in via Rosellini per l'assemblea di Lega odierna, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani si è fermato a rispondere alle domande dei giornalisti presenti che lo hanno interpellato anche sul derby d'Italia: "Ovviamente ho visto la partita ma non commento, parlo solo del Monza. L'Inter come organico è nettamente la più forte secondo me, poi nel calcio non sempre vince la squadra più forte".

I giocatori a scadenza e i loro contratti?

"Chi è in scadenza? Nessuno è in scadenza... Su Gagliardini non avete capito, è legato alla salvezza così come D'Ambrosio. Hanno tutti contratti di un anno più uno se ci si salva, quindi è automatico che se dovessimo salvarci loro ci saranno ancora, se dovessimo andare in Serie B non ci saranno. Colpani? Lui ha 5 anni...".