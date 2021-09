Galliani: “In Serie A vedremo sempre meno presidenti italiani”

Dopo il passaggio del Genoa al gruppo statunitense 777 Partners, l'ad del Monza esprime il suo pensiero sulle proprietà calcistiche

Dopo la cessione del Genoa da parte di Enrico Preziosi al gruppo americano 777 Partners, cresce il numero di investitori statunitensi nel calcio italiano. Un dato che l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, commenta ai microfoni de Il Secolo XIX. "Vedremo sempre meno presidenti italiani in serie A ora sono tutti stranieri, è così anche in Inghilterra e in Spagna. Prima gli investitori erano in Europa, ora in Asia ma soprattutto in America. Il Genoa è il settimo club di A venduto a stranieri e anche in B il numero aumenta. Non conosco questo gruppo, ma se hanno fatto un investimento così importante da prendere il Genoa sicuramente saranno ambiziosi".