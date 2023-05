Nel parterre de roi presente questa sera all'Olimpico per la finale di Coppa Italia c'è anche l'ad del Monza Adriano Galliani, che ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: "Un'annata meravigliosa con tre italiane nelle finali, stasera ci godiamo questa partita e vedremo. Devo tifare Inter? Assolutamente sì, per i tanti incroci che possono mandare il Monza in Europa da ottavo", afferma Galliani.