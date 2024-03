"Giochiamocela, tutta la vita. E battiamo l’Inter. Vederli festeggiare lo scudetto in casa nostra sarebbe uno smacco". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Filippo Galli non nasconde i timori per l'eventuale vittoria dell'Inter in campionato proprio nel derby del 22 aprile da giocare in casa del Milan. "Potendo scegliere tra un derby da giocare contro l’Inter già campione d’Italia e un derby che può assegnare matematicamente il titolo ai nerazzurri, scelgo la seconda opzione. L’Inter, di fatto, il campionato lo ha già vinto, ma la certezza aritmetica non può, non deve arrivare il 22 aprile: per il Milan sarebbe una doppia beffa".

La prima qual è?

"Beh, Inter e Milan questa estate erano partite per giocarsi la seconda stella e Inzaghi ha staccato Pioli già a metà della corsa. Una bella botta. Che diventerebbe pesantissima qualora festeggiassero quella seconda stella proprio in casa dei rossoneri".

I derby di Milano hanno segnato lotte scudetto, semifinali di Champions, Supercoppe italiane e Coppe Italia, ma quello che può succedere il 22 aprile sarebbe un inedito assoluto. In caso di sconfitta, quanto peserebbe la cosa per i tifosi milanisti?

"Tanto, tantissimo. Ricordiamoci che il Milan arriva da cinque sconfitte su cinque nel 2023, i tifosi sono già parecchio scottati da questa manita nerazzurra. Un ko che cucirebbe lo scudetto sulle maglie dell’Inter rischierebbe di “macchiare” il passato recente del Milan. Non lo cancellerebbe, ma lo farebbe passare in secondo piano".

Il Milan ha 14 punti di ritardo dall’Inter. Il divario rispecchia la differenza di valore tra le due squadre?

"No. Il gap si è creato in autunno, quando gli infortuni hanno decimato la rosa milanista privando Pioli di tutti i centrali difensivi. Senza quel passaggio a vuoto, il Milan sarebbe potuto restare in scia all’Inter. Che sta comunque giocando un campionato straordinario".