Galli sbotta: “Dopo una partita così, non si possono dare 3 punti all’Inter”

Il commento a caldo dell'ex numero uno della Nazionale a margine del 3-1 del Franchi

"Quando vedi una partita del genere bisognerebbe cambiare e dire: 1 punto alla Fiorentina per il primo tempo e 2 all'Inter. Darne 3 all'Inter, per quanto visto nei 90 minuti, non è corretto, non è giusto. Ma il calcio è così". Questo il commento ai 90 minuti del Franchi di Giovanni Galli su Lady Radio. "Primo tempo sontuoso da parte di tutta la squadra viola, poi questi due gol in tre minuti hanno inciso parecchio sulla testa dei giocatori di Italiano. Dopo quel primo tempo, non si può pensare sia finita 3-1 per l'Inter. Nonostante i tre gol, i nerazzurri non sono stati superiori neppure nel secondo tempo", ha detto l'ex portiere.