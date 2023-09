L'ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni Galli, intervistato da Lady Radio, ha bacchettato pesantemente i viola dopo la brutta sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Dopo la partita con il Rapid ci siamo esaltati, perché quello era l’obiettivo immediato ed è stato centrato. Le partite infrasettimanali portano via energie non solo fisiche ma anche mentali, e questa è un’attenuante. Secondo me la Fiorentina di giovedì se la può giocare con le big del campionato, però è evidente che la difesa sia un disastro e questo non dipende dalla condizione atletica“.

Nel mirino in particolare c'è Cristiano Biraghi, capitano della squadra. "Non ha caratteristiche difensive, sul primo gol di ieri è imbarazzante, sembrava toccasse a qualcun altro marcare Marcus Thuram. Mentre rincorreva Lautaro Martinez aveva uno zaino con le pietre sulle spalle".