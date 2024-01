Intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio TV, Giovanni Galeone, ex tecnico del Pescara, esprime una certezza sullo Scudetto chiamando in causa anche il suo pupillo storico: "Lo scudetto lo vince l’Inter, con Massimiliano Allegri ne parlo sempre, è la squadra più forte. Max se vuole restare resta alla Juve, può anche decidere di lasciare ma per la squadra che sta nascendo, mi dà più l’idea di una Juve per Allegri e non per Antonio Conte. L’unica cosa che non ho capito è il perché vogliano cedere Moise Kean, che ha fisico e forza d’urto".