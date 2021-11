Galeone: “Inter-Napoli, mi aspetto una gara intensa e non di attesa”

L'ex tecnico dei partenopei: "Una vittoria garantirebbe una spinta al Napoli. Che non potrebbe più nascondersi"

Intervistato da Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone, ex tecnico anche del club biancoazzurro, ha detto la sua sulla sfida di domenica a San Siro contro l'Inter: "La mia sensazione è che il Napoli esprime il totale della qualità a disposizione solo attaccando. Non sarà una partita d’attesa, una vittoria dell’Inter rimetterebbe in corsa i nerazzurri per lo Scudetto. Mi aspetto una sfida intensa, molto importante dal punto di vista psicologico: espugnare San Siro garantirebbe una spinta al Napoli che, di conseguenza, non potrebbe più nascondersi".