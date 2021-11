Galeone: “Insieme a Napoli, Milan e Inter nella mia griglia c’è la Juve”

Il consiglio al tecnico bianconero: "Credo che Allegri debba puntare molto sull’Europa"

La zona Champions è da considerare già a rischio per la Juventus? Giovanni Galeone non ha dubbi: "No, insieme a Napoli, Milan e Inter nella mia griglia c’è la Juve - dice con sicurezza a La Gazzetta dello Sport -. A proposito di Champions, credo che Allegri debba puntare molto sull’Europa. Lui tra Milan e Juve si è sempre qualificato per gli ottavi e se arriva tra le prime 8 può succedere di tutto...".