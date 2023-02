Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Giuseppe Galderisi ha parlato del momento di Romelu Lukaku, fresco di ritorno al gol in campionato nel match contro l'Udinese: "Il ritorno in Italia di Lukaku era una gioia per tutti, per i tifosi del calcio e anche per gli avversari. E' un animale a tutto fisico, ha fisico e potenza: tutto quello che serviva per far fare il salto di qualità all'Inter. Invece ha fatto fatica. Sono contento che gli hanno fatto ripetere il rigore, perché così si è sbloccato".