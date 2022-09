Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione 'Tutti convocati', Giuseppe Galderisi ha risposto a proposito del difficile periodo che stanno attraversando Inter e Juventus. "Ho la sensazione che in Inter e Juve ci sia stata un'involuzione di entusiasmo. Ci vuole un lavoro a 360° per far ritrovare il sorriso a questi giocatori, un attaccante come Vlahovic lo vedo sempre peggio, è impossibile. Nella Juventus in questo momento qualcosa non arriva bene ai giocatori. Ci son state 2-3 cose che non mi sono piaciute, che ti accorgi che c'è poca fiducia".